Британия в режиме ЧП: тысячи смертей и полтора миллиона голодающих

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15 апреля 2020, 13:29 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

С момента введения чрезвычайного положения в Британии прошло три недели. Гражданам предписано находиться дома. Разрешается всего лишь один раз в день посещение продуктовых магазинов и аптек. На рабочее место гражданин может попасть лишь в случае крайней необходимости. Подлежат отмене любые празднества, включая свадьбы и крещения. На улице собрания численностью более двух человек также запрещены. За несоблюдение этих условий нарушившим предусмотрены штрафные санкции.

Несмотря на объявленный режим, за последние три недели от последствий заражения коронавирусом в Британии умерло более 10 тысяч человек, включая 19 сотрудников Национальной службы здравоохранения. Медики жалуются на нехватку защитной экипировки, коек интенсивной терапии, антибиотиков и аппаратов искусственного дыхания. За период карантина было оштрафовано всего чуть более тысячи человек, злостно нарушивших правила его проведения.

По информации благотворительной организации «Food Foundation», полтора миллиона британцев в настоящее время голодают, поскольку из-за эпидемии коронавируса они остались без работы. Согласно данным доктора Рашель Лупстра из Королевского колледжа Лондон, число голодающих за последние три недели выросло в Британии в полтора раза, а в некоторых регионах страны вдвое.

По сообщениям британских СМИ, руководство страны рассматривает два варианта развития событий - продление карантина или введение сценария так называемого «стадного иммунитета». Суть его состоит в том, что большей части населения придется переболеть без вакцинаций, после чего у выживших должен выработаться иммунитет.