В Сирии сообщили о критической нехватке аппаратов ИВЛ

Главы российских и сирийских штабов по возвращению беженцев в САР Михаил Мизинцев и Хусейн Махлюф сообщили, что на территории страны критически не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких.

Подчеркивается, что санкции Запада мешают поставкам необходимого оборудования. Кроме того, серьезную обеспокоенность вызывает санитарно-эпидемиологическая обстановка в лагере беженцев "Рукбан", которая находится в зоне "Эт-Танф", подконтрольной США. Там закрыты медицинские пункты, нет лекарств и квалифицированных врачей. Если в этом месте начнется эпидемия, то у людей "практически не останется шансов выжить".