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В Сирии сообщили о критической нехватке аппаратов ИВЛ

, 10:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Сирии сообщили о критической нехватке аппаратов ИВЛ
больница в Дамаске, Ammar Safarjalani/Xinhua
Главы российских и сирийских штабов по возвращению беженцев в САР Михаил Мизинцев и Хусейн Махлюф сообщили, что на территории страны критически не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких.
 
Подчеркивается, что санкции Запада мешают поставкам необходимого оборудования. Кроме того, серьезную обеспокоенность вызывает санитарно-эпидемиологическая обстановка в лагере беженцев "Рукбан", которая находится в зоне "Эт-Танф", подконтрольной США. Там закрыты медицинские пункты, нет лекарств и квалифицированных врачей. Если в этом месте начнется эпидемия, то у людей "практически не останется шансов выжить".
 
Уточняется, что система здравоохранения Сирии очень серьезно пострадала во время боевых действий, а восстановить ее для борьбы с COVID-19 можно исключительно за счет поддержки других стран.
ЕТ
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