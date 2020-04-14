Иностранцам в Китай лучше не ездить. Шаблонная китайская вежливость сменилась на ненависть

Аргументы Недели → В мире 13+

14 апреля 2020, 16:55 [ «Аргументы Недели» ]

После того, как Китаю удалось купировать распространение эпидемии, местное население стало опасаться, что вирус завезут в страну иностранцы. Отношение к ним изменилось в худшую сторону. Многих стараются обходить стороной, не заселяют в гостиницы. Китайцы считают, что приезжие создадут условия для второй волны заражений. По китайской статистике, большая часть заболевших подхватили вирус от приезжих из-за рубежа. Их даже называют негласно «иностранным мусором».



Сейчас большая часть заболевших - это приезжие китайцы, которые возвращаются на родину, но никак не иностранцы. При виде людей некитайской внешности, коренные жители страны не стесняются бросать в их адрес оскорбления, недоброжелательные взгляды. После того, как в Ухане открылись рестораны, салоны красоты, в них перестали пускать иностранцев. Постепенно им стали отказывать и в поездках на такси, в поездах, а также обслуживании в ресторанах, банках и т.д.



С исторической точки зрения иностранцы никогда не могли полноценно интегрироваться в китайское общество. Культура и вежливость китайцев скорее была шаблонной, чем искренней. Без необходимости иностранцам лучше не стоит лишний раз связываться с китайцами. Возможно, мир увидел Китай, который построил сильную экономическую модель, и пытается показать своё превосходство.



