В США шокированы уровнем смертности афроамериканцев в период пандемии

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14 апреля 2020, 14:22 [ «Аргументы Недели», Николай Хохлов ]

фото: соцсети

Чернокожие граждане США больше других подвержены заражению COVID-19 и чаще умирают. Американские медики начали собирать информацию об этнической и расовой принадлежности заболевших.

Мэр Чикаго Лори Лайтфут в эфире телеканала CBS привела тревожную статистику. По ее данным, чернокожих в этом городе всего 30%, однако среди жертв коронавируса их 72%.

«К сожалению, Чикаго в этом плане не уникален. Из крупных городов по всей стране приходят такие же сведения. Мы полагаем, проблема в том, что многие представители расовых меньшинств — в первую очередь чернокожие — страдают от хронических заболеваний. Диабет, заболевания сердца и верхних дыхательных путей — болезни, от которых черное население Чикаго страдает уже много лет и о которых мы беспрестанно говорим,— наносят безжалостный удар по людям»,— рассказала Лори Лайтфут.

Согласно масштабному исследованию газеты The Washington Post, в округах, где преобладает чернокожее население, уровень заболеваемости от заражения COVID-19 в три раза, а уровень смертности в шесть раз выше по сравнению с «белыми» округами. Проблему расовой принадлежности зараженных COVID-19 признали в высших эшелонах американской власти.

«Мы делаем все, что можем, чтобы справиться с этой проблемой, а это огромная проблема. Это ужасно. Почему это в три, в четыре раза чаще происходит с чернокожими? В этом нет логики, мне это не нравится, и в течение нескольких дней мы подготовим статистические данные по этому вопросу»,— заявил на прошлой неделе Дональд Трамп.

Специалисты же уже выявили несколько причин, которые могли привести к столь мрачной статистике. Среди них - распространенность хронических заболеваний среди чернокожих, особенности занятости афроамериканцев, условия жизни и предрасположенность к недоверию власти.

У афроамериканцев, как правило, доступ к здравоохранению осложнен, и многие заболевания или не вылечиваются, или запускаются. Чернокожие американцы преимущественно работают в сферах, не предполагающих перевода на удаленную работу, что в период пандемии имеет особое значение. Условия жизни афроамериканцев чаще всего оставляют желать лучшего. И, наконец, «привычка» не доверять властям накладывает в период пандемии особенный отпечаток.