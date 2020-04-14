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Итальянский опыт похорон коронавирусных. Без прощания и поминок

, 12:20 [ «Аргументы Недели» ]

Итальянский опыт похорон коронавирусных. Без прощания и поминок

В Италии больные коронавирусом испытывают двойной удар судьбы, сначала их изолируют от родных и близких людей из-за большой угрозы заражения, а в случае смерти - хоронят в гробовом одиночестве.

По статистике, в Италии погибло от вируса более 20 тыс. человек. На фоне строгих ограничений и карантина стали популярны онлайн-похороны. Предсмертное желание умирающего врачи могут передать родственникам по скайпу - это единственно возможное прощание пока с ещё живым человеком.

Саму процедуру погребения власти страны значительно укоротили. В процессии принимают участие священник и представитель похоронного бюро. На итальянских похоронщиков сейчас выпала такая же огромная нагрузка, как и на врачей. Работать приходится без выходных. На погребение выстраивается огромная очередь, в моргах не хватает мест.

От привычных процедур переодевания покойных и макияжа пришлось отказаться. Их хоронят в медицинских робах в закрытых цинковых гробах, чтобы не заразить представителей бюро похоронных услуг, среди которых тоже велика инфицированность и смертность. Мало кто хочет идти сейчас в эту сферу, но хоронить или кремировать кому-то надо.

Несмотря на ажиотаж и пандемию, стоимость похорон в Италии никак не изменилась, как стоила от 1700 до 3400 евро, так и стоит, несмотря на то, что добавили новую опцию - онлайн-трансляцию.

ПВ

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