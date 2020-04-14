Газета The New York Times обвинила Путина в эпидемии коронавируса COVID-19 в США

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14 апреля 2020, 12:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Царьград»

Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Ответственность за вспышку коронавируса COVID-19 в мире и Соединенных Штатах, в частности, лежит на Владимире Путине. Такое обвинение в адрес президента Российской Федерации содержится в материале, размещенном на страницах американских СМИ.

Газета The New York Times подготовила публикацию под названием «Долгая война Путина против американской науки». Издание полагает, что глава РФ якобы планомерно работал на уничтожение науки и здравоохранения в Штатах с помощью распространения дезинформации. Авторы материала считают, что причиной данных действий стала «зависть» к США, процитировал NYT сайт телеканала «Царьград».

По состоянию на 14 апреля в Соединенных Штатах зарегистрировали свыше 580 тысяч случаев COVID-19. Страна занимает первое место в мире по числу заразившихся коронавирусом.