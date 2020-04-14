Союзники из США отправили сирийской оппозиции дубинки для защиты от коронавируса

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14 апреля 2020, 10:26 [ «Аргументы Недели» ]

На подконтрольной американцам и силам сирийской оппозиции территории на восточном берегу Ефрат может вспыхнуть эпидемия коронавирусной инфекции. Здесь находятся тюрьмы для боевиков террористических организаций. В ужасных условиях содержания может начаться массовая гибель тысяч людей и, вследствие этого, тюремные бунты.



Пытаясь предотвратить такое развитие событий вашингтонские кураторы отправили в Сирию оборудование для борьбы с коронавирусом. Вместе с медицинскими средствами, перчатками, масками, дефибрилляторами в составе гуманитарной помощи прибыли и инструменты для подавления бунтов - дубинки, щиты, маски.



На фоне пока неудачных попыток побегов из тюрем в Хасеке и тюремного бунта, амуниция для сдерживания будет кстати, иначе не удастся удержать на месте не только заключённых, но и распространение коронавируса по региону. Однако, если в тюрьмах всё-таки вспыхнет коронавирусная инфекция, то наступит медицинская катастрофа и сдерживать уже будет некого. Возможно, это одно из решений США, как избавиться от террористов, которых, с одной стороны, нечем лечить, с другой стороны, нельзя распустить по домам.



