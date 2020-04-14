В Нидерландах уничтожили 400 миллионов тюльпанов. Из-за пандемии коронавируса они никому не нужны

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14 апреля 2020, 09:58 [ «Аргументы Недели» ]

А в Нидерландах тоннами уничтожают тюльпаны. В стране разрешено работать только небольшим местным магазинам, а вот убытки предприятия, ориентированные на экспорт, терпят колоссальные.

В сезон тюльпанов в стране в среднем ежедневная выручка от продажи цветов составляла 30 миллионов долларов. По данным The New York Times, компании уже потеряли до 90% своих доходов.

Кроме того, в этом году из-за коронавируса был закрыт Кекенхоф, крупнейший цветочный парк в Нидерландах. Обычно во время цветения тюльпанов его посещают до 1,5 миллиона туристов. Сейчас же на цветы можно посмотреть только в интернете, и расстроиться, что вся эта красота оказалась на помойке.