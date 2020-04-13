Шведская модель: правильное решение или угроза жизни

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13 апреля 2020, 18:57 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Коронавирусная пандемия атакует планету. Вирус уже проник едва ли не в каждое государство цивилизации людей. Заболевших миллионы, а умерших уже почти 110 тысяч.

К счастью, увеличивается и количество выздоровевших, и их уже 400 000 человек. Пока весь остальной мир воюет с безжалостным микроорганизмом, в Швеции люди живут нормальной жизнью, а правительство отказывается от карантина. Там до сих пор работают кафе, рестораны, школы, и многие другие сферы жизни всё ещё активны.

Сейчас на территории Швеции 10483 инфицированных людей, из них почти 900 в критическом состоянии. Больше 800 уже умерли, в основном от осложнений, а не от самой пневмонии. Выздоровевшие тоже есть, и их число приближается к 400-м. Представители ВОЗ совсем не понимают шведскую модель борьбы. Держава «сынов Севера» уже не раз подвергалась жёсткой критике со стороны крупных людей, связанных с мировым здравоохранением. Ведь карантина в этой стране по сути и вовсе не существует. Зато народ целиком и полностью поддерживает политику властей. Швеция – одна из немногих стран, где простые люди полостью доверяют властям. Все ходят по улице, встречаются с друзьями, прогуливаются по парку, радуются и улыбаются. Нет никакого страха и ужаса. Солнце светит, жизнь продолжается.

Особо жёсткую критику шведская модель вызвала у Дональда Трампа, ещё ранее говорившего об оптимистичных прогнозах борьбы с вирусом. По словам Трампа, Швеция вскоре очень сильно пострадает от своей недальновидности. Но сами северяне категорически отвергают пессимистичные настрои американского лидера. Как сказал главный санитарный врач Швеции, «Как видите, мы прекрасно справляемся с вирусной угрозой и без полной самоизоляции». В любом случае, трудно сейчас сделать какие-либо выводы на тему шведской борьбы с коронавирусом. Существует множество противоречивых мнений, и ни одно из них пока ещё не одержало верх.