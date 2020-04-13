Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

В Индии придумали интересное наказание для иностранцев - нарушителей карантина

, 17:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Индии придумали интересное наказание для иностранцев - нарушителей карантина
Video grab/Twitter

На севере Индии полиция штата Уттаракханд заставила десять иностранных граждан, нарушивших введенный из-за COVID-19 режим карантина, 500 раз написать "извините" на бумажном листке.

На фото индийского издания сидящие на берегу реки Ганга иностранцы пишут "I did not follow the rules of lockdown. I am very sorry" под присмотром сотрудников полиции. Туристы, нарушившие режим самоизоляции, приехали из из Соединенных ШтатовАвстралииМексики и Израиля.

В Индии на данный момент заразились 9152 человек, умерли 308  и поправились 856 человек.

НС
Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью