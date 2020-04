В Индии придумали интересное наказание для иностранцев - нарушителей карантина

Аргументы Недели → В мире 13+

13 апреля 2020, 17:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Video grab/Twitter

На севере Индии полиция штата Уттаракханд заставила десять иностранных граждан, нарушивших введенный из-за COVID-19 режим карантина, 500 раз написать "извините" на бумажном листке.

На фото индийского издания сидящие на берегу реки Ганга иностранцы пишут "I did not follow the rules of lockdown. I am very sorry" под присмотром сотрудников полиции. Туристы, нарушившие режим самоизоляции, приехали из из Соединенных Штатов, Австралии, Мексики и Израиля.

В Индии на данный момент заразились 9152 человек, умерли 308 и поправились 856 человек.