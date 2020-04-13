Выложено видео со странным маневром польского F-16 возле Су-27 ВКС РФ в небе над Балтикой

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13 апреля 2020, 16:19 [ «Аргументы Недели» ]

Польский истребитель F-16, Krystian Dobuszynski / globallookpress.com

В сети появилось видео, на котором запечатлен необычный маневр польского истребителя F-16 возле российского Су-27, который сопровождал противолодочный самолет Ил-38 в небе над нейтральными водами Балтики. Данный ролик доступен для просмотра на YouTube.

Приблизившись к Су-27, F-16 выпустил шасси, что, согласно общепринятым правилам, означает команду перехваченному самолету сесть на указанный аэродром. Как полагают авторы выложившего видео канала Fighterbomber, в данной ситуации выпуск шасси польским истребителем стал странным действием, поскольку самолеты находились в международном воздушном пространстве на высоте пять тысяч километров.

Ранее сегодня сообщалось, что в блогосфере назвали российское оружие, способное уничтожить все авианосцы Соединенных Штатов.