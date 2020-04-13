Маразмы недели: неполноценный мэр Киева, крымско-донбасская агония украинского МИД и IT-мальчик из Сан-Франциско

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13 апреля 2020, 13:38 [ «Аргументы Недели», Оксана Шкода, Журналист ]

Маразмы недели, фото: соцсети

«Маразмы недели» - антирейтинг «АН», который составлен на основании действий и высказываний политиков, общественников и других публичных людей из России, Украины и не только.

Постмайданный период отчётливо показал, что проблема украинствующих, прежде всего, в их ущербности и неполноценности. К слову, многие из них этого особо и не скрывают. Как, например, боксёр и по недоразумение мэр Киева Виталий Кличко, который, как никто другой, в период работы на руководящей должности прославился своей феерической тупостью и косноязычием.

Автор мэма «Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть, вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать», у которого

«есть два заместителя, четыре из которых уже месяц лежат в кабинете министров», на этот раз в ходе своего выступления на брифинге по поводу эпидемиологической ситуации в столице Украины, заявил следующее: «Среди больных - двое неполноценных детей: 16-летний парень и 17-летняя девушка».

На самом деле речь шла о несовершеннолетних, но смысл данного слова для неполноценного столичного градоначальника, оказался, увы, недоступным.

Фото Виталий Кличко

У многих горожан в очередной раз возник риторический вопрос: почему столицей Украины управляет идиот? Но этот вопрос повис в воздухе, потому что адекватным украинцам вполне очевидно, что сия участь постигла не только лишь всех в Киеве, но мало кто может смотреть в завтрашний день по всей стране, ведь ею, к сожалению, управляют сплошь идиоты.

Один из них - министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Когда в годы правления Петра Порошенко все считали, что глава украинского МИД Павел Климкин - это дно, вдруг снизу постучал его преемник Кулеба. К примеру, на днях он заявил, что вопрос возвращения Донбасса и Крыма в состав Украины очевиден, так как Россия под тягостью санкций, эпидемии и по причине падения цены на нефть откажется от этих регионов, после чего они перейдут под контроль ВСУ. Потому что у президента Владимира Путина, по информации украинского министра, нет другого выбора.

Казалось бы: нет смысла обращать внимание на подобные заявления маразматического толка, ведь Киеву сейчас, кроме как что-то заявлять, и заняться-то особо нечем: международные отношения свелись к борьбе с пандемией, и стоны Украины по поводу «аннексированных» территорий сообщество игнорирует. Поэтому патриоты вынуждены поддерживать кормящую их тему, время от времени озвучивая неадекватные месседжи. Которые, стоит отметить, являются официальной позицией Киева.

Фото Дмитрий Кулеба

Так, например, МИД Украине в лице того же Кулебы «выразил решительный протест в связи с осуществлением РФ очередного призыва на военную службу на временно оккупированной части суверенной территории Украины - в Автономной Республике Крым и городе Севастополь».

Действия, направленные для прохождения военной службы более трёх тысяч крымчан Киев считает «особенно циничными», поскольку ожидается, что «большинство из них будет проходить её за пределами Крымского полуострова, в частности, в Южном военном округе, воинские части и командование которого непосредственно задействованы в осуществлении вооруженной агрессии против Украины в Донбассе».

Таким образом украинский МИД потребовал от России отмены весеннего призыва в Крыму для «безусловного выполнения своих международных обязательств как государства-оккупанта».

Подчеркнём, что этот бред распространялся ведомством Кулебы аккурат в тот день, когда в горловском посёлке Широкая Балка от сброшенной украинским беспилотником мины погибла 26-летняя Мирослава Воронцова, а ещё один горловчанин был ранен.

Признаться, очень хотелось бы, чтобы в ближайшие дни какие-нибудь «заблудившиеся» беспилотники (не важно, чьи) насыпали вдоволь смертоносного железа на кулеб и прочих двуногих существ, управляющих фашистским недогосударством. Уверены, это выглядело бы не «особо цинично», а вполне логично, поскольку эффект бумеранга никто не отменял. Что-то подсказывает: когда на пустые черепные коробки украинских политиков-патриотов посыплются мины и снаряды, их влажные мечты о возвращении Крыма и Донбасса тот час же развеются.

Крымско-донбасские размышлизмы присущи не только представителям «древней нации», но и некоторым особям, живущим, как говорится, без Родины и флага. Таковой, по нашему мнению, является некий «IT-специалист из Сан-Франциско, член Форума свободной России» Майкл Таланов. Увы, не удалось выяснить, каким боком этот американский Майкл (или не американский?) причастен к России, но, ознакомившись с его монологами о президенте Путине и Крыме, мы сделали вывод, что упомянутый IT-член вполне достоин нашего антирейтинга, в чём, собственно, смогут убедиться все.

Так, в интервью проамериканскому сайту «Крым. Реалии» Майкл Таланов раскритиковал введённые на Крымском полуострове ограничительные карантинные меры, по причине которых крымчанам нельзя выходить на митинги, которые, якобы наводят страх и ужас на российского президента.

«Сейчас, на фоне карантина, не просто нельзя выходить на митинги, а в принципе нельзя выходить на улицу, то есть, выход из дома, по сути, приравнен к выходу на митинги… Проблема в том, что российские власти боятся: новые ограничения и запреты в условиях экономического кризиса могут вызвать протестную реакцию, и люди вопреки всем распоряжениям выйдут на улицы. Еще больше Кремль боится того, что подобный «бунт» станет следствием деятельности внешних провокаторов, к примеру, украинских спецслужб или крымских татар. Неизвестность - это всегда страх, а если диктатор испытывает страх, он начинает усиленно «закручивать гайки»… Даже Путин в глубине души понимает, что вопрос Крыма в глазах мирового сообщества до сих пор не решен, и он боится, что этим могут воспользоваться», - размышляет американский (или не американский?) мальчик с грязной попкой.

Фото Майкл Таланов

Также, по словам Таланова, интернет-траффик в России скомпрометирован, а американские и европейские IT-компании избегают сотрудничества с Москвой. Поэтому Путин решил внедрить в РФ «суверенный интернет», а это, по мнению «эксперта», не что иное, как «цифровая тюрьма». Особенно для крымчан, которые, по убеждению мальчика из Сан-Франциско, очень хотят вернуться в лоно Украины.

«…Если вы живёте в России, даже главную страницу на Facebook вы уже видите извращённой. Facebook отправляет со своих серверов одну информацию, но в России она проходит фильтрацию Роскомнадзором, и вы получаете уже результат этой подмены. Происходит искажение исходного кода: к примеру, отправленное вам электронное письмо может быть удалено Роскомнадзором, и вы даже не узнаете об этом», - спрогнозировал Майкл Таланов. После чего, вероятно, вышел на улицу Сан-Франциско и присоединился к танцу местных шаманов с бубнами, вызывающих дождь, солнце, ветер и защиту от Путина.





