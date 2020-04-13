Эксперты ВОЗ недовольны мерами Белоруссии против распространения коронавируса

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13 апреля 2020, 10:25 [ «Аргументы Недели» ]

Эксперты ВОЗ, находящиеся в Белоруссии, рекомендовали руководству страны готовиться к худшему, ибо надежда на то, что коронавирус "проскочит" эту республику, не оправдывается.



Размножение вируса происходит уже не завозным способом, а внутри республики. Поэтому нужно прекратить массовые мероприятия, включить режим самоизоляции, физического дистанцирования и массового тестирования. Ни водкой, ни работой, ни баней, ни спортом вирус не победить.



Белоруссия вступила в новую фазу эволюции вируса - его передачи на уровне сообщества. Однако ещё на прошлой недели глава белорусского МИД отказался от российских тестов для определения коронавируса. При этом представители ВОЗ пока не считают, что в стране нужен карантин и комендантский част. Достаточно физического дистанцирования.



Глава белорусского Минздрава Владимир Караник заявил журналистам, что введение жёстких мер произойдёт, когда система здравоохранения страны перестанет справляться с количеством больных. Сейчас из 2,5 тыс. аппаратов ИВЛ используются только 111. Неужели вы хотите дождаться, когда за вентиляторы начнётся война?



Эксперты ВОЗ считают, что принимаемых белорусскими властями мер недостаточно, но дипломатичность их ответов создало впечатление, что они довольны действиями белорусов, которые упорно не хотят видеть, что происходит и в более благополучных странах, в том числе Европы. На сегодняшний день число заболевших в Белоруссии коронавирусом приближается к 3000. Даже для самоуверенного Лукашенко эпидемия может стать крахом его президентства.



