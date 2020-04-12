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Украина будет защищать своих граждан от коронавируса просроченными масками

, 20:20 [ «Аргументы Недели» ]

Украина будет защищать своих граждан от коронавируса просроченными масками
pixabay.com

Руководитель Государственного агентства резерва Украины Ярослав Погорелый рассказал, что украинских граждан планируется защищать от коронавируса масками, которые были куплены одиннадцать лет назад.

По словам политика, маски были закуплены правительством Украины для борьбы со свиным гриппом, но в итоге не использовались. По словам Погорелого, срок годности масок истек еще пять лет назад, но это никак не повлияло на их качество. Средства защиты были отданы на экспертизу, чтобы убедиться в их годности для защиты от вирусов.

На украинской территории зафиксировано 2 777 случаев заражения COVID-19, скончались 83 человека, 89 пациентов выздоровели.

НС

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