Кризис Латинской Америки. Коронавирусная ситуация в Мексике

Аргументы Недели → В мире 13+

12 апреля 2020, 19:58 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Весь мир сейчас ведёт ожесточённую борьбу с коронавирусной пандемией. Многие спорят о самом происхождении вируса. Одни говорят про искусственную форму жизни, другие всё ещё утверждают про природную мутацию.

Вся Америка сейчас организовывает мощнейшую оборону и яростно сопротивляется инфекции. Мексика – не исключение. На данный момент там 3.5 тысячи заражённых. Почти 200 человек уже скончались. Однако есть и много выздоровевших. К счастью, уровень здравоохранения в Мексике всё же вполне нормальный. Ведь это страна – далеко не держава «третьего мира».

Медики работают днями и ночами, не покладая рук. В Мексике наблюдается немалое количество заражённых, подключённых к ИВЛ. В основном, это пожилые люди и те, у кого слабое здоровье. Вирус нещадно бьёт по тем, у кого есть всяческие патологии или проблемы с дыханием. Ещё очень страдают беременные женщины. Ведь женщины во время процесса беременности как никогда уязвимы к опасным заболеваниям. Коронавирус для них во многих случаях смертелен. Недавно в Мексике скончались две беременные женщины, но к счастью одна из них успела родить ребёнка. С ребёнком ничего не случилось, он абсолютно здоров.

Будем надеяться, что скоро пандемия Covid-19 остановится, а вирус просто возьмёт и исчезнет, либо же станет менее опасным. К примеру, такое же явление произошло сто лет назад с испанским гриппом. Чудо всё же возможно, и его никак не стоит списывать со счетов.