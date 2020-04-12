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Глава офиса президента Украины рассказал о вкладе Украины в освоение космоса

, 17:16 [ «Аргументы Недели» ]

Глава офиса президента Украины рассказал о вкладе Украины в освоение космоса
facebook Андрей Ермак

Украина сыграла большую роль в развитии космонавтики в прошлом, поэтому страна должна возродить ракетно-космическую промышленность, считает глава офиса украинского лидера Андрей Ермак.

Ермак в соцсети поздравил жителей Украины с днем работников ракетно-космической промышленности, напомнив, что выдающийся ученый Сергей Королев, придумавший первый пилотируемый космический аппарат, родился в украинском Житомире. "Украинские ракетоносители и сейчас вызывают восхищение у профессионального сообщества", - добавил Ермак.  Возрождение ракетно-космической промышленности на Украине - важная и амбициозная задача, которая в настоящий момент стоит перед страной, резюмировал глава офиса Зеленского.

НС

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