Как государство ​ помогает французам пережить кризис​

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12 апреля 2020, 14:35 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

С запросом о предоставлении работникам возможности получать пособие по «технической безработице» обратилось 700 тысяч предприятий Франции. В условиях карантина государство обещает поддержку всем, кому она потребуется.

В настоящее время во Франции на пособие по безработице, связанной с карантином, переведено 30% трудоспособного населения. Это 8 миллионов человек.

«Избежать социального взрыва и ускорить восстановление экономики: работник сохраняет свое место, предприятие сохраняет специалистов, чтобы скорее возобновить работу после кризиса COVID-19», — написала о задачах государственной политики в Твиттере министр труда Мюриэль Пенико.

Кроме компенсации зарплат и отсрочки коммунальных и арендных платежей, предприятия и самозанятые могут рассчитывать на гарантии Банка Франции для того, чтобы получить почти беспроцентный кредит. Государство, как заверил президент Макрон, готово гарантировать выдачу таких займов на общую сумму в 300 млрд евро (то есть до 15% ВВП Франции).

Французы на «технической безработице» получат 84% компенсации зарплаты из казны, а остальное им возместят предприятия — в пределах 4,5 размера МРОТ, составляющего 1521 евро. Всем, кто во время эпидемии вынужден работать «на передовой» положена так называемая премия Макрона - ежемесячная добавка к зарплате от 1000 до 2000 евро. К этой категории работников относятся не только врачи, но и почтальоны, продавцы, и водители.

Однако, и с учетом этих условий настроения у французов неоднозначные.

«Подумайте, к примеру, о тех, кто работает на сдельных условиях, получая процент от заработка. О тех же официантах, хоть они и не самые бедные. У них 40% от заработка — это чаевые, и никакое государство им это не возместит», — отметил известный в стране парикмахер Дамьен.

В тоже время Банк Франции объявил, что из-за санитарного кризиса падение ВВП в первом триместре составит 6%, страна вошла в рецессию. Министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр сравнил происходящее с Великой депрессией.