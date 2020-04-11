В Грузии увеличивается число зараженных COVID-19

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11 апреля 2020, 21:50 [ «Аргументы Недели» ]

pixabay.com

Количество инфицированных новым типом коронавируса в Грузии достигло 242, еще трех зараженных граждан привезли в страну из-за рубежа. От вируса в стране на данный момент вылечились 60 пациентов.

Еще трое умерли. В карантине остаются 4 856 человек. Как прогнозируют эпидемиологи, случаи инфицирования в стране будут расти.





С 31 марта в Грузии объявлены всеобщий карантин и комендантский час. В стране запрещено передвижение любого общественного транспорта, кроме такси - не больше двух пассажиров на заднем сиденье.







Введен также комендантский час с 21:00 до 06:00, сотни человек практически каждый день получают штрафы за его нарушение. Штраф за нарушение режима ЧП для физлиц составляет 3000 лари (около 935 долларов), для юридических лиц – 15000 лари (около 4,6 тысячи долларов).







На фото "АН" пустые улицы Тбилиси.