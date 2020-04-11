В Японии будут бороться с коронавирусом с помощью меди

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11 апреля 2020, 19:37 [ «Аргументы Недели» ]

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Тонкий лист из медного волокна для борьбы с вирусными инфекциями был разработан университетским стартапом из GUDi с коллегами из компании Meisei Industry. Лист имеет ряд особенностей.

Он обладает свойством стерилизации, которая делает неактивными вирусные частицы, но считается безвредным для человека. Кроме того, нанесение такого листа станет возможным в случае с медицинскими масками. Медный лист можно использовать и для покрытия предметов общего пользования.

У листа есть светочувствительный фотокатализатор, при воздействии света активируется вещество с высокой окислительной способностью, разрушающее бактерии и вирусы, говорится в статье Тhe Мainichi.