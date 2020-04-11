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В Японии будут бороться с коронавирусом с помощью меди

, 19:37 [ «Аргументы Недели» ]

В Японии будут бороться с коронавирусом с помощью меди
pixabay.com

Тонкий лист из медного волокна для борьбы с вирусными инфекциями был разработан университетским стартапом из GUDi с коллегами из компании Meisei Industry. Лист имеет ряд особенностей.

Он обладает свойством стерилизации, которая делает неактивными вирусные частицы, но считается безвредным для человека. Кроме того, нанесение такого листа станет возможным в случае с медицинскими масками. Медный лист можно использовать и для покрытия предметов общего пользования.

У листа есть светочувствительный фотокатализатор, при воздействии света активируется вещество с высокой окислительной способностью, разрушающее бактерии и вирусы, говорится в статье Тhe Мainichi.

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Как и практически все граждане РФ, я увидел ее в первый раз в телевизоре и запомнил, на пресс-конференции, в Крыму. Куча микрофонов, камеры, все внимание на нее, СМИ со всех концов света, битком зал. И вот она. Худенькая с большущими глазами. Сидит за столом. Прокурор.

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