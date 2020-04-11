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Нетаньяху: Все полеты в Израиль отменены

, 18:56 [ «Аргументы Недели» ]

Нетаньяху: Все полеты в Израиль отменены
pixabay.com

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение о приостановке полетов в страну на фоне пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Самолеты, уже вылетевшие в Израиль будут впущены.

Соответствующее решение будет действовать до юридического урегулирования вопроса о разрешении командованию тыла «забирать всех приземлившихся в специальные гостиницы».

До этого израильские СМИ сообщали, что граждане страны, прибывшие из Нью-Йорка, самостоятельно разъехались по домам без каких-либо проверок, их не направляли на карантин.

НС

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