Нетаньяху: Все полеты в Израиль отменены

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение о приостановке полетов в страну на фоне пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Самолеты, уже вылетевшие в Израиль будут впущены.
Соответствующее решение будет действовать до юридического урегулирования вопроса о разрешении командованию тыла «забирать всех приземлившихся в специальные гостиницы».
До этого израильские СМИ сообщали, что граждане страны, прибывшие из Нью-Йорка, самостоятельно разъехались по домам без каких-либо проверок, их не направляли на карантин.