«Похоже, что штука искусственная». Коронавирусная ситуация в Турции и мнение местных экспертов

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11 апреля 2020, 18:19 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Эпидемия COVID-19 уже давно пролезла в Турцию, заставив её правительство ввести комендантский час и ужесточить некоторые законы. Держава былых османов и ранее была не особо стабильной в экономическом плане, но после начала вирусного вторжения всё стало намного хуже.

Жёсткий комендантский час дошёл до того, что люди уже дерутся за хлеб. Эти видео буквально наводняют весь Youtube. На данный момент в Турции находятся больше 40000 заражённых, 1000 человек уже скончались. К счастью, есть и выздоровевшие, которые чувствуют себя вполне неплохо и считают себя везунчиками. Однако многие турецкие эксперты считают, что главная опасность не только в «быстроходном» вирусе, но и в глобальном экономическом кризисе, который может случиться уже в ближайшее время.

Ещё на территории этой страны немало экспертов, считающих коронавирус искусственной формой жизни. Некоторые утверждают, что это может быть оружием какой-то страны или даже целой международной организации. По словам Хасана Дженгиза, лидера Ассоциации евразийских правительств, COVID-19 очень выгоден для неизвестной силы, мечтающей изменить мировой порядок. Он также считает, что пандемия – это лишь небольшой тест, и неизвестные террористы рассчитывают нанести второй удар уже в экономическом плане. Если Дженгиз и прав, то всё случившееся – крайне серьёзная катастрофа, попахивающая мировой войной.

В Турции немало людей разделяют точку зрения господина Хасана. Ещё добавляется и то, что не все граждане соответствующим образом реагируют на карантин и комендантский час. Есть и те, кто считает все карантины – не более, чем фейком, и уклоняется от соблюдения законов.





