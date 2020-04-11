Опасность заражения. Коронавирусная ситуация в Бангладеш

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11 апреля 2020, 18:34 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Коронавирусная пандемия по-прежнему не утихает. Число заболевших и умерших растёт по всему земному шару. К счастью, растёт и число выздоровевших, но всё же общее положение пока остаётся нестабильным. Сейчас в большой опасности находится и Бангладеш, одна из беднейших и худших стран мира. Именно там люди умирают тысячами даже без всякого вируса.

Всему виной – ужасающий уровень жизни и полное отсутствие здравоохранения. Сегодняшнее правительство изо всех сил пытается взять ситуацию под собственный контроль, однако количество заболевших всё продолжает потихоньку увеличиваться. На данный момент в Бангладеш 427 заражённых, а 27 человек уже скончались.

Режим общей изоляции в республике продлён до 25 апреля. Местный министр Хоссейн уже отмечал опасность массового заражения в стране. В Бангладеш уже много дней ничего не работает, включая и систему общественного транспорта. Вот только о беднейшем населении правительство пока не удосужилось позаботиться. В случае продолжения пандемии, эта страна спокойно может превратиться в новый азиатский очаг заражения. Не стоит забывать уроки, которые преподнесла эпидемия чумы, случившаяся в конце XIX века в Азии. Будем надеяться, что местное население всё же выстоит против этой угрозы, а коронавирус вскоре затихнет навсегда. Вакцина уже вовсю тестируется учёными, а значит, перемены к лучшему уже недалеки.