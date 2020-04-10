Лондонский суд снял арест с недвижимости на 85 миллионов евро дочери и внука Назарбаева

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10 апреля 2020, 21:40 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Высокий суд Лондона принял решение в пользу Дариги Назарбаевой и Нурали Алиева, добивавшихся отмены ордеров на «богатство необъяснимого происхождения» и снятия ареста со своей элитной недвижимости в Лондоне. Ордера были выпущены по запросу британского Национального агентства по борьбе с преступностью, заявлявшего, что дома и особняки были куплены на «полученные преступным путем» средства отца Нурали Алиева и бывшего мужа Дариги Назарбаевой Рахата Алиева.

О своем решении судья Джастис Ланг уведомила стороны 8 апреля дистанционно — из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса. Она отменила все три выпущенных ордера, которые касались следующих активов:

- особняка по адресу Денвуд-роуд, 32, в Лондоне, владельцем которого зарегистрирована компания Villa Magna;

- особняка по адресу Бишопс-авеню, 33, во владении компаний Manrick Private Foundation и Alderton Investments;

- квартир на Манреса-роуд, 21, владельцем которых зарегистрирована компания Tropicana Assets Foundation.

Британские правоохранительные органы утверждали, что Рахат Алиев был «основателем» и «источником средств» ряда офшорных компаний, приобретавших эту недвижимость и передававших права на владение. Как заявила на суде следователь по этому делу Келли, по ее подозрениям, Алиев «во время работы на госслужбе и после был причастен к серьезным преступлениям», а его семья «при его жизни и/или после его смерти участвовала в отмывании средств». Келли привела свидетельства того, что данная недвижимость тесно связана с семьей Назарбаевой и Алиева.

Судья Джастис Ланг не согласилась ни с одним доводом Национального агентства. Как она указала в своем решении по этому делу, Дарига Назарбаева и Нурали Алиев, а также лица, представляющие компании — «владелицы» домов и квартир, 9 августа предоставили «обширную информацию», доказав, что Рахат Алиев «не имел отношения к данной недвижимости». Она уточнила, что приобретение недвижимости через офшорные компании не является преступлением и не влечет "неизбежного вмешательства" правосудия.

Так, согласно материалам суда, особняк на Денвуд-роуд был приобретен в апреле 2008 года за 9,3 миллиона фунтов стерлингов компанией Twingold Holding, а затем, в 2013 году, передан во владение панамской Villa Magna.

Особняк на Бишопс-авеню, согласно судебным документам, был приобретен за 39 миллионов фунтов стерлингов компанией Riviera Alliance в августе 2008 года, а в марте 2013 года передан зарегистрированной на Кюрасао Manrick Private Foundation. В 2014 году дом перешел в совместное владение с Alderton Investments, зарегистрированной на заморской территории Ангилья. Национальное агентство на суде заявляло, что у Manrick Private Foundation не было стартового капитала и не указаны источники дохода, а также выдвигало предположение, что у ее истоков стоял Рахат Алиев.

Квартиры в Челси были приобретены в сентябре 2010 года за 32 миллиона фунтов. В настоящее время владельцем по факту выступает Tropicana Assets Foundation, зарегистрированная в Панаме. «Основателем» и «источником дохода» этой компании в NCA вновь называли Рахата Алиева.