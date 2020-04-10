«Отсутствие единства в объединении единств». О дисквалификации Евросоюза и США на фоне пандемии

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10 апреля 2020, 19:48 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Ещё год назад все только и говорили про незыблемое могущество держав Евросоюза и США. Во всяком случае, об этом писали западные газеты. Евросоюз был образцом единства и нерушимости. Его едва ли не приравнивали к единому государству. Но в России ещё давно существовало критическое мышление, которое говорили об обратном. Все якобы единые империи нередко проверялись тяжёлыми испытаниями. Так было всегда за всю историю человечества.

Огромный и нерушимый Тюркский каганат, существовавший в 6-м веке, так же казался всем идеалом восточного единения. Однако уже в начале 7-го века могучая империя распалась на две части, а позже уже и на несколько. Почти то же самое, хотя и в переносном смысле, сейчас происходит с Евросоюзом. Тюрки пали из-за жажды власти, присутствующей в их знатных родах, а Евросоюз обрушился из-за банального отсутствия единства. Странно, не правда ли? Отсутствие единства в едином формировании с идеологией единения. Само это предложение вызывает недоумение из-за его сплошной тавтологии. Но правда есть правда.

Когда случилась эта трагедия с пандемией, Евросоюз оказался попросту неготовым. Впрочем, о США стоит сказать практически то же самое. Никто совсем не предполагал подобной катастрофы. Многие думали, что вирус навсегда останется в Китае. Но ничего этого не случилось. Всё пошло наперекосяк. Как оказалось, противоречий в этом «едином» формировании Евросоза имелось немало. Просто об этом никто не говорил. Вся эта разрозненность была тщательно замаскирована. И вот, сейчас она начинает всплывать наружу. Италия оказалась в практически безнадёжной ситуации. И никто, кроме России, ей помочь не собирался. Только лишь наши медики и вирусологи сделали благое дело и направились туда едва ли не в полном составе. Страны Евросоюза начали закрываться одна за другой. У каждого правительства сразу же появились разные точки зрения по поводу карантина. Скандинавия, например, решила вообще не вводить ограничений (если можно так выразиться). Во многих странах начались разбои и мародёрства. В Италии и других европейских державах усилился уровень преступлений на фоне трагедии. А ещё появилось жуткое недоверие друг к другу.

К тому же у европейцев помимо толерантности давненько развивалось чувство «собственного спокойствия и благополучия». Это означает по сути, что каждый человек заботится только о самом себе. Многие просто живут желанием получить как можно больше денег, забывают о всякой духовности. Проблемы других их волнуют не более, чем вопрос о существовании цивилизаций в Бермудском треугольники. Деньги стали главным смыслом жизни. Особенно поражает ситуация со здравоохранением США. Уже не первый пациент скончался там от банального отсутствия страховки. «Нет денег, нет страховки – нет лекарств. Нет лекарств – нет жизни». Страшное правило, которое ужасает. Сейчас в Америке рекордная ситуация с уровнем безработицы. Подобной катастрофы не было даже во времена Великой Депрессии. Повезло, что хотя бы денег всем дали на то, чтобы не умереть от голода.