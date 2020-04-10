«Отсутствие единства в объединении единств». О дисквалификации Евросоюза и США на фоне пандемии

Ещё год назад все только и говорили про незыблемое могущество держав Евросоюза и США. Во всяком случае, об этом писали западные газеты. Евросоюз был образцом единства и нерушимости. Его едва ли не приравнивали к единому государству. Но в России ещё давно существовало критическое мышление, которое говорили об обратном. Все якобы единые империи нередко проверялись тяжёлыми испытаниями. Так было всегда за всю историю человечества.
Огромный и нерушимый Тюркский каганат, существовавший в 6-м веке, так же казался всем идеалом восточного единения. Однако уже в начале 7-го века могучая империя распалась на две части, а позже уже и на несколько. Почти то же самое, хотя и в переносном смысле, сейчас происходит с Евросоюзом. Тюрки пали из-за жажды власти, присутствующей в их знатных родах, а Евросоюз обрушился из-за банального отсутствия единства. Странно, не правда ли? Отсутствие единства в едином формировании с идеологией единения. Само это предложение вызывает недоумение из-за его сплошной тавтологии. Но правда есть правда.
Когда случилась эта трагедия с пандемией, Евросоюз оказался попросту неготовым. Впрочем, о США стоит сказать практически то же самое. Никто совсем не предполагал подобной катастрофы. Многие думали, что вирус навсегда останется в Китае. Но ничего этого не случилось. Всё пошло наперекосяк. Как оказалось, противоречий в этом «едином» формировании Евросоза имелось немало. Просто об этом никто не говорил. Вся эта разрозненность была тщательно замаскирована. И вот, сейчас она начинает всплывать наружу. Италия оказалась в практически безнадёжной ситуации. И никто, кроме России, ей помочь не собирался. Только лишь наши медики и вирусологи сделали благое дело и направились туда едва ли не в полном составе. Страны Евросоюза начали закрываться одна за другой. У каждого правительства сразу же появились разные точки зрения по поводу карантина. Скандинавия, например, решила вообще не вводить ограничений (если можно так выразиться). Во многих странах начались разбои и мародёрства. В Италии и других европейских державах усилился уровень преступлений на фоне трагедии. А ещё появилось жуткое недоверие друг к другу.
К тому же у европейцев помимо толерантности давненько развивалось чувство «собственного спокойствия и благополучия». Это означает по сути, что каждый человек заботится только о самом себе. Многие просто живут желанием получить как можно больше денег, забывают о всякой духовности. Проблемы других их волнуют не более, чем вопрос о существовании цивилизаций в Бермудском треугольники. Деньги стали главным смыслом жизни. Особенно поражает ситуация со здравоохранением США. Уже не первый пациент скончался там от банального отсутствия страховки. «Нет денег, нет страховки – нет лекарств. Нет лекарств – нет жизни». Страшное правило, которое ужасает. Сейчас в Америке рекордная ситуация с уровнем безработицы. Подобной катастрофы не было даже во времена Великой Депрессии. Повезло, что хотя бы денег всем дали на то, чтобы не умереть от голода.
Сейчас никто уже не рассуждает про единение Евросоюза, ровно как и про превосходство США над целым миром. И вряд ли об этом кто-нибудь вообще будет говорить в ближайшие годы.