ОАЭ пытаются подкупить президента Сирии Башара Асада

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10 апреля 2020, 18:55 [ «Аргументы Недели» ]

Наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахайян ведёт диалог с президентом Сирии Башаром Асадом о возобновлении военной операции на территории провинции Идлиб. В настоящее время она контролируется протурецкими формированиями. Принц предложил сирийскому руководству несколько миллиардов долларов для возобновления войны на севере Сирии против турецких сил.



В Кремле стало известно, что ОАЭ пытаются сорвать российско-турецкие договорённости о перемирии на территории сирийской провинции.

Когда Асад начал мобилизацию войск, в Сирию отправился министр обороны России Сергей Шойгу. Он напомнил Дамаску о наличии мирных соглашений в Идлибе. Принц Абу-Даби настаивал на продолжении военной операции даже после визита российского министра.



Иностранные источники утверждают, что Асад получил первые деньги от ОАЭ уже после установления «режима тишины». Эмираты хотят, чтобы Турция увязла в Сирии и потратила большие средства на войну. Помимо этого арабский принц желает, чтобы Анкара не участвовала в ливийской кампании. Турция поддерживает Правительство национального согласия, а Эмираты - Ливийскую национальную армию.



Препятствием для возобновления военного конфликта в Идлибе может стать Россия. Москва сможет обуздать сирийское правительство и сохранить «режим тишины» в северной провинции.



