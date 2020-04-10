Во время пандемии COVID-19 немцы гуляют по улицам, а ученые делают выводы

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10 апреля 2020, 16:18 [ «Аргументы Недели», Николай Хохлов ]

Немецкая медина, фото: соцсети

В Германии при высоких показателях заболевших - довольно низкое количество смертей. Карантин в этой стране протекает в относительно мягкой форме. В стране закрыты школы, рестораны, кафе и отели, но на улицах людям гулять никто не запрещает.

Считается, что в Германии – одна из лучших систем здравоохранения в мире. При этом немцы весьма спокойно отнеслись к пандемии, никто не паникует.

Вот что рассказывает находящаяся в Кельне журналистка Ада Горбачева:

- Запрета на передвижения нет, полиция за пешеходами и велосипедистами не гоняется. Конечно, СМИ передают рекомендации специалистов оставаться дома. Но законопослушные немцы, может быть, потому что нет прямого запрета, гуляют вовсю, наслаждаясь прекрасной погодой, распускающейся листвой, цветущей сакурой и прочими весенними прелестями. Гуляют не компаниями, а парами, семьями, поодиночке. В парках, в скверах, по набережной. Без масок. Ни одного человека в маске не видела. Больше всего озабочены опасностью наши бывшие соотечественники. Вот они стараются не выходить из дома, а, выходя по необходимости, облачаются в маски и перчатки.

В Германии зарегистрировано порядка 107 тысяч зараженных коронавирусом, умерло чуть более 2 тысяч человек. Отмечается, что рост количества новых случаев начал замедляться.

«В отличие от Италии, где, по моим оценкам, инфицировано уже не менее 20% населения, в Германии учитывают все легкие случаи течения заболевания. Ну и нельзя сбрасывать со счетов то, что там отличная система медицины, поэтому в больницах нет дефицита реанимационных коек, с которым сейчас столкнулись некоторые страны», - рассказывает доктор медицинских наук Александр Лукашев.

Немецкий профессор Клаус Пушель проводит расследование по всем случаям летальности по причине коронавируса в Гамбурге. Первые его выводы таковы: до сих пор в Гамбурге от вируса не умер ни один человек без наличия каких-либо других заболеваний.

«Все те, кого мы исследовали, имели рак, хроническое заболевание легких, были заядлыми курильщиками или страдали ожирением, диабетом или сердечно-сосудистыми заболеваниями. Таким образом, вирус был последней каплей в течении их заболеваний. Covid-19 является смертельной болезнью только в исключительных случаях, но в большинстве случаев это в основном безвредная вирусная инфекция. У нас хорошая система здравоохранения, и я убежден, что мы можем хорошо справиться с пандемией», - заключает профессор.