В Европе планируют ослабить условия карантина

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10 апреля 2020, 15:24 [ «Аргументы Недели» ]

Европейская комиссия разрабатывает план по ослаблению карантина. В первую очередь планируется запустить работу важных предприятий, после этого школы и магазины. При этом люди по-прежнему должны соблюдать безопасную дистанцию и меры предосторожности. В руководстве ЕС надеются, что страны альянса будут координировать свои действия друг с другом.



Точная дата ослабления мер карантина пока не объявлена. Сначала ограничения на передвижение людей должны сниматься внутри государства, после этого планируется плавно открывать границы. Возвращение к прежнему уровню жизни не должно обернуться новым всплеском эпидемии.



Ряд ограничений пока сохранится. Это относится к передвижению пожилых людей, так как они больше всего подвержены риску. Количество детей в школьных классах сократят. Для этого будет организовано несколько смен

Массовые мероприятия, фестивали будут проводить значительно позднее.

Первые меры послабления будут объявлены после Пасхи.



Принимать согласованные действия в ЕС стало намного сложнее. В условиях кризиса некоторые государства предпочли самостоятельность. Нет речи пока об экономической взаимопомощи. Пока не известно, согласятся ли страны альянса вносить финансы в общеевропейский бюджет.



