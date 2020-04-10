Исландия в период распространения коронавируса вырабатывает коллективный иммунитет

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10 апреля 2020, 14:09 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

В Исландии во время пандемии коронавируса действует стратегия, основанная на коллективном иммунитете. Там считают, что если достаточное количество населения выработает защиту, это поможет сдержать распространение коронавирусной инфекции.

Первые 30 случаев заражения COVID-19 были подтверждены у исландцев, вернувшихся с отдыха из Италии и Испании. Сейчас улицы Рейкьявика опустели. Население города и окрестностей всего около 200 тысяч человек. Многие сознательно пошли на карантин, хотя жесткого запрета на выход из дома нет.

Те, кто контактировал с людьми, имеющими положительный тест, официально отправились на карантин с сохранением зарплаты. Тем, кто самоизолировался по собственному желанию, зарплату никто не платит - они берут неоплачиваемый отпуск. Большинство компаний отправили своих сотрудников на «удаленку». Многие потеряли работу и сидят дома.

В Рейкьявике открыты магазины, причем не только продовольственные, работают школы и детские сады. При этом постановлением правительства закрыты колледжи и университеты. Не работают бары и рестораны, но там можно заказать продукты с доставкой.