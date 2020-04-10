Трёхбуквенные. ВОЗ оказался в схватке между США и КНР

Аргументы Недели → В мире 13+

10 апреля 2020, 12:59 [ «Аргументы Недели» ]

Президент США усилил нападки на Всемирную организацию здравоохранения. Трамп припомнил ВОЗ все ошибки с момента начала пандемии коронавируса в мире. Американцы считают, что ВОЗ подыгрывает Китаю, хотя США платят в 10 раз больше взносов - 452 млн долларов против 42. Хозяин Белого дома даже пригрозил прекращением финансирования международной организации.



Среди претензий к ВОЗ указываются сокрытие реальных масштабов пандемии и угрозы человечеству, ошибочное заявление о том, что вирус не передаётся от человека человеку и, естественно, критика чиновниками ВОЗ решения США прекратить авиасообщение с Китаем. Всё это американцы будут расследовать и принимать соответствующие меры.



На самом деле за нападками на ВОЗ скрывается политическая конкуренция между США и Китаем за лидирующую роль в мире. На кону также стоит авторитет Трампа, ведь Китаю удалось одержать абсолютную победу над коронавирусом за 111 дней полной изоляции Уханя, а американцы, наоборот, упрекают Трампа в огромных человеческих жертвах от опасной пневмонии. Трампу ведь предстоят выборы на второй срок. Америку раздражает, что Китай также стремительно восстанавливает свою экономику. Сначала они оставили весь мир без компьютерных и прочих комплектующих, элементарных медицинских масок, а теперь сутками штампуют маски и не успевают выполнять заказы со всего мира. Это просто виртуозно.



