Коронавирус : американская история ужаса и борьбы

Аргументы Недели → В мире 13+

9 апреля 2020, 18:49 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

В США медицинские работники жалуются на отмену плановых операций в связи с пандемией коронавируса. Тем временем количество жертв новой инфекции неумолимо растет. О ситуации, сложившейся в этой стране, рассказал американский врач Майк Мирер.

Медик сообщает о нехватке лекарств и приостановке всех плановых процедур. Медсестры пополняют ряды добровольцев и уезжают на еще более сложные участки борьбы с коронавирусом, такие как Нью-Йорк.

«Мой близкий друг — торакальный хирург. Профессор, один из лучших торакальных хирургов на американском Восточном побережье, кстати, ученик Рошаля, выпускник второго московского мединститута. Его «плановые» больные все отменены, хотя как можно отменить рак легких? Он орал, что для его пациентов время — это критический фактор, некого будет потом оперировать, но в больнице сказали — нет», - делится Майк Мирер.

По словам врача, в его больнице поменяли уже несколько рефрижераторов, используемых для складирования умерших. Специальные мешки на молнии давно закончились, все трупы накрывают простынями.