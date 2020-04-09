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Россия поможет Боснии и Герцеговине в борьбе с COVID-19

, 18:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Россия поможет Боснии и Герцеговине в борьбе с COVID-19
Фото: pixabay.com

В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что по поручению президента страны Владимира Путина Россия окажет помощь Боснии и Герцеговине в борьбе с коронавирусной инфекцией.

«По поручению верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу даны указания об оперативной доставке в Боснию и Герцеговину помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что в страну за три рейса будут переброшены пять единиц спецтехники и 24 российских специалиста. В Минобороны отметили, что руководство Республики Сербской (Боснии и Герцеговины) обратились к России с просьбой.

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