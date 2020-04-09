ООН выразила обеспокоенность нарушением прав человека из-за коронавируса

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9 апреля 2020, 15:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

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Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала страны не допускать нарушений прав и свобод в условиях пандемии COVID-19. Она обеспокоена принятием в некоторых государствах чрезвычайных полномочий власти.

Как отметила Бачелет на неформальном брифинге для членов Совета организации, есть случаи, когда такая непростая ситуация в мире является оправданием "репрессивных перемен в обычном законодательстве". Также верховный комиссар ООН наблюдает картину, когда власти некоторых государств ограничивают свободу журналистов, якобы борясь с дезинформацией, определение которой не всегда ясно. Это и наказания за репортажи об отсутствии защитных медицинских масок, об "арестах простых людей за посты в соцсетях о пандемии", а также о порицании врачей, которые рассказали, что у них нет должных средств защиты.

Мишель Бачелет считает, что странам необходимо расширение доступа "к точной информации и статистике".