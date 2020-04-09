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Анатолий Вассерман предсказал вхождение всей территории Украины в состав России

, 11:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Свободная пресса»

Анатолий Вассерман предсказал вхождение всей территории Украины в состав России
Политический консультант Анатолий Вассерман, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Отечественный политический консультант Анатолий Вассерман заявил, что в будущем «частью России вновь станет вся Украина». По словам эксперта, давшего интервью журналистам, это случится, когда «время придет».

Вассерман добавил, что жители непризнанных ДНР и ЛНР выступают против возвращения под юрисдикцию Киева. Причиной таких настроений среди жителей Донбасса является то, что «на Украине русских не ждет ничего хорошего», отметил собеседник «Свободной прессы».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что украинский политолог Вадим Карасев назвал силу, которая способна свернуть команду президента Владимира Зеленского.

 

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