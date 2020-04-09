Назарбаев воскрес в третьем измерении

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9 апреля 2020, 10:53 [ «Аргументы Недели» ]

Photographer: © akorda. kz

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев опубликовал на своём сайте статью, в которой успокаивает народ и обещает поддержку во время пандемии коронавируса. Тем самым Назарбаев вышел из информационного затишья, напомнив нации о своём существовании и дееспособности.



По словам директора Группы оценки рисков Досыма Сатпаева, «Назарбаев уже давно живет в третьем измерении» с мифическими экономическими успехами, с третьей технологической модернизацией, развитой медициной, диверсификацией экономики и избавлением от нефтяной зависимости, с уверенностью, что у Казахстана есть все ресурсы справиться с любой проблемой. На самом деле в стране часто и предметно критикуют власть, которая несвоевременно ввела карантин по коронавирусу и не подготовилась к пандемии. Елбасы уверяет свой народ, что Казахстан преодолеет кризис, имеет все ресурсы, чтобы пройти его с наименьшими потерями. В реальности эти слова возымели обратный эффект, как, например, призыв не делать запасы продуктов для населения означает обратный сигнал к действию. Поэтому попытка Назарбаевым показать, что он всё держит под контролем и всё предусмотрел, не возымела ожидаемого воздействия.



Кризисная ситуация помогает действующему президенту Казахстана Токаеву стать самостоятельным игроком и меньше оглядываться на Назарбаева. Введённый в республике режим ЧП наделяет Токаева большими властными полномочиями, вплоть до подчинения себе Совета безопасности. Вероятно, это не очень понравилось шефу. Вот он и решил выступить с обращением к нации. Но если Токаев выведет Казахстан из кризиса, то у него есть шанс покончить с периодом двоевластия в стране.



