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В Грузии неизвестный перечислил $31 миллион в фонд борьбы с коронавирусом

, 10:23 [ «Аргументы Недели» ]

В Грузии неизвестный перечислил $31 миллион в фонд борьбы с коронавирусом
pexels.com

В Грузии сумма, собранная в созданном по инициативе правительства для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 фонде в ночь на четверг одномоментно пополнилась на 100 миллионов лари.  (Это более 31 миллиона долларов).

Такую сумму перечислил в фонд неизвестный. В итоге, средства фонда увеличились более чем в пять раз. В среду, 8 апреля, на сайте фонда была указана сумма более 23 млн лари (более $ 7 млн), а сейчас она составляет 124 543 899 лари (более $ 39 млн).

В Грузии предполагают, что фонд StopCov на такую сумму мог пополнить председатель правящей в стране партии "Грузинская мечта" миллиардер Бидзина Иванишвили.

Члены правительства Грузии, парламентарии и президент Саломе Зурабишвили ранее заявили, что будут перечислять в фонд борьбы с коронавирусом ежемесячно треть своих зарплат.

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