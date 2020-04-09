Хуже, чем мировые войны

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9 апреля 2020, 07:59 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Коронавирус атакует США, фото: соцсети

Ситуация с коронавирусом в США.

Пандемия Covid-19, согласно данным медиков, уже дошла до своего пика в Соединённых Штатах. Многие надеются, что после достижения «вершины айсберга», распространение вируса пойдёт на спад. Но сейчас в США творится настоящий кошмар. По словам многим аналитиков, такого почти вообще не случалось за всю историю Америки. Нечто подобное там происходило только во времена пандемии испанского гриппа. Хоронить людей уже негде, и для этого будут предоставлены городские парки. Больницы переполнены практически везде. Самым катастрофическим местом считается Нью-Йорк. Аппаратов ИВЛ не хватает, и многим врачам приходится делать ответственный выбор, кого спасать, а кому дать уйти на тот свет. Боль и смерть поселились едва ли не в каждом городе некогда могущественной державы.

Реаниматолог Евгений Пинелис, работающий в Штатах, считает, что после пика эпидемии эту страну ждёт сильный кризис, да и вообще непонятно, как кто будет выходить из карантина. С каждым днём появляется всё больше и больше видеообращений медсестёр, плачущих от горя и бессилия. Как оказалось, американская система здравоохранения совсем неэффективна по сравнению с той же южнокорейской. Дональд Трамп уже не считает, что ситуация разрешится слишком скоро и не рассчитывает на скорую победу. Он прокручивает множество вариантов, в том числе и самые наихудшие. Как бы кто из конспирологов ни старался обличить Америку в якобы изобретении коронавируса, вся эта информация является не более, чем ложью. Президент Трамп никогда не пошёл бы на убийство собственного народа. Если и вправду коронавирус – это оружие неизвестных сил, то они явно не американцы, и к США они испытывают лютую ненависть.

На данный момент количество заболевших в Штатах превышает 400 тысяч человек. 13 000 уже скончались. 22 000 полностью оправились от болезни. В основном погибшие – это пожилые люди и те, у кого ослаблен иммунитет. Вирус также не щадит инвалидов и людей с хроническими заболеваниями. Будем следить за развитием ситуации и надеяться на скорое избавление Америки от этого ужаса.