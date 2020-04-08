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Гендиректор ВОЗ сообщил, что в его адрес поступают угрозы

, 20:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Гендиректор ВОЗ сообщил, что в его адрес поступают угрозы
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, Chen Junxia/Xinhua
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус днем в среду, 8 апреля, рассказал, что в его адрес в течение последних трех месяцев поступают угрозы.
 
Гебрейесус подчеркнул, что на фоне деятельности ВОЗ в ситуации с распространением коронавируса нового типа он лично получал в свой адрес угрозы, также ему поступали расистские и жестокие комментарии.
 
Он отказался отвечать на вопрос о критике работы Всемирной организации здравоохранения по борьбе с COVID-19 со стороны президента США Дональда Трампа. По мнению Гебрейесуса, сейчас нет времени "тыкать друг в друга пальцем" – необходимо объединиться, иначе весь мир ждет ухудшение ситуации. "ВОЗ не занимается политикой", – добавил гендиректор организации.
ЕТ

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