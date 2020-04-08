Гендиректор ВОЗ сообщил, что в его адрес поступают угрозы

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус днем в среду, 8 апреля, рассказал, что в его адрес в течение последних трех месяцев поступают угрозы.

Гебрейесус подчеркнул, что на фоне деятельности ВОЗ в ситуации с распространением коронавируса нового типа он лично получал в свой адрес угрозы, также ему поступали расистские и жестокие комментарии.