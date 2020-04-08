Состояние Бориса Джонсона улучшилось

Вечером в среду, 8 апреля, стало известно, что состояние зараженного коронавирусом нового типа премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона улучшается. Ранее СМИ заявили, что у него понизилась температура.

Канцлер казначейства Риши Сунак заявил, что Борис Джонсон в настоящий момент находится в реанимации, однако он уже может сидеть в кровати. Кроме того, британский премьер-министр с удовольствием общается с персоналом больницы.