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Состояние Бориса Джонсона улучшилось

, 19:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Состояние Бориса Джонсона улучшилось
премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Annegret Hilse / SVEN SIMON
Вечером в среду, 8 апреля, стало известно, что состояние зараженного коронавирусом нового типа премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона улучшается. Ранее СМИ заявили, что у него понизилась температура.
 
Канцлер казначейства Риши Сунак заявил, что Борис Джонсон в настоящий момент находится в реанимации, однако он уже может сидеть в кровати. Кроме того, британский премьер-министр с удовольствием общается с персоналом больницы.
 
Напомним Джонсон 27 марта сообщил, что заражен коронавирусом нового типа. На днях политику стало хуже, вследствие чего он был госпитализирован.
ЕТ

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