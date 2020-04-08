Белоруссия обратилась к Евросоюзу за помощью в борьбе с коронавирусом

Белоруссия обратилась к Европейскому Союзу за помощью в борьбе с распространением коронавируса нового типа. Об этом сообщил вечером в среду, 8 апреля, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

В настоящий момент ЕС рассматривает возможность оказать помощь Белоруссии. Она может составить около 60 миллионов евро.