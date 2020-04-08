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Белоруссия обратилась к Евросоюзу за помощью в борьбе с коронавирусом

, 19:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Белоруссия обратилась к Евросоюзу за помощью в борьбе с коронавирусом
евро, pixabay.com
Белоруссия обратилась к Европейскому Союзу за помощью в борьбе с распространением коронавируса нового типа. Об этом сообщил вечером в среду, 8 апреля, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
 
В настоящий момент ЕС рассматривает возможность оказать помощь Белоруссии. Она может составить около 60 миллионов евро.
 
Напомним, в конце марта появилась информация о том, что Евросоюз планирует направить более 1 миллиарда евро на поддержку стран Западных Балкан и Восточного партнерства, перераспределив, в частности, средства из уже имеющихся фондов. Уточнялось, что следует перераспределить 140 миллионов евро на нужды Армении, Грузии, Молдавии, Азербайджана, Белоруссии и Украины.
ЕТ

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