Проблемы ненависти в Украине на фоне коронавируса

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«Коронавирус изначально пришёл из России, а мы все давно им болеем», утверждает скандальный блогер
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6 апреля 2020, 01:27 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]
«Коронавирус изначально пришёл из России, а мы все давно им болеем», утверждает скандальный блогер
Виктор Мартынюк
Алексей Надёжин
Ульяна Меньшикова
Владимир Зыков
Общество
Эксперты предположили, как изменится рынок труда и какие профессии станут менее востребованы после окончания пандемии коронавирусной инфекции. Последствия пандемии могут серьёзно повлиять на рынок труда.
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