Проблемы ненависти в Украине на фоне коронавируса

Аргументы Недели → В мире 13+

6 апреля 2020, 01:27 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Коронавирус продолжает своё шествие по планете и убивает всё, что у него на пути. На данный момент он отправил на тот свет уже больше 60000 человек. Но при этом, к счастью, больше 250 000 удалось вылечиться.

Заражённых во всём мире уже 1 миллион и 200 000 человек. В Украине по последним данным инфицированных уже 1308 человек, умерло 37, но 28 при этом выздоровело.

По правде, в нашем мире наблюдается настоящий геноцид стариков. Никогда ещё не было такого, когда так массово умирали пожилые и люди со слабым здоровьем. Недаром ведь некоторые аналитики сравнивают вирус с Гитлером и приписывают ему искусственное происхождение. Некоторые уже стали обсуждать так называемое биооружие прямо на телевидение. Пока происхождение вируса ещё неизвестно, но мы надеемся, что в скором времени все загадки будут разгаданы.

К сожалению, в Украине помимо вирусной ситуации обострилась ещё и ненависть к заражённым. Как отчётливо показала ситуация в феврале, среди жителей этой страны сохраняются люди со странными взглядами, больше походящими на нацистские. Больной человек – есть враг. Но разве это не идеи Адольфа Гитлера? Особенно стоит подчеркнуть стремления некоторых «нелюдей» сжечь автобусы с инфицированными, которые прибыли из Китая.Этот случай тогда обсуждал весь мир.

Вместо сочувствия и сожаления, людям, прибывшим из заражённых зон, пришлось столкнуться с ужасной агрессией. Да и к тому же наверняка подобная агрессия ко всем больным присутствует и у возможных организаторов коронавируса. Ведь не стоит исключать и конспирологическую теорию. Порою мы все думаем, что многое зло приходит естественным путём, но потом оказывается, что оно подстроено нашими с вами собратьями по планете. Человек человеку – волк… Или даже вирус. Пока сохраняется такая ненависть ко всем заболевшим, ситуация продолжит ухудшаться. Никогда ещё не бывало, когда раздробленность приводила к чему-то хорошему. Феодальные дрязги в Древней Руси привели её к монгольскому завоеванию.