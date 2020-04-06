Вирус против Робокопа. Коронавирусная ситуация в Тунисе

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6 апреля 2020, 00:42 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

На данный момент в Тунисе всё не так страшно, и количество заражённых составляет всего 574 человека. Умерло пока 22 человека, но количество летальных исходов может возрасти.

В основном все умершие – пожилые люди и те, у кого слабое здоровье. Пока ситуация в стране наследников Карфагена не ухудшается, но всякое возможно. В самой стране говорят по-разному. Одни боятся наступающей эпидемии, другие уверены, что выстоят и сохранят лицо, а третьи утверждают, что на всё воля Бога. Ведь большая часть жителей Туниса – мусульмане, и глубоко верующие люди. Настроения по поводу вируса такие же разные, как и в других странах.