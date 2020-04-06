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Вирус против Робокопа. Коронавирусная ситуация в Тунисе

, 00:42 [ «Аргументы Недели», , Журналист ]

Вирус против Робокопа. Коронавирусная ситуация в Тунисе
фото: соцсети
На данный момент в Тунисе всё не так страшно, и количество заражённых составляет всего 574 человека. Умерло пока 22 человека, но количество летальных исходов может возрасти. 
 
В основном все умершие – пожилые люди и те, у кого слабое здоровье. Пока ситуация в стране наследников Карфагена не ухудшается, но всякое возможно. В самой стране говорят по-разному. Одни боятся наступающей эпидемии, другие уверены, что выстоят и сохранят лицо, а третьи утверждают, что на всё воля Бога. Ведь большая часть жителей Туниса – мусульмане, и глубоко верующие люди. Настроения по поводу вируса такие же разные, как и в других странах.
 
 
Недавно МВД Туниса создало специального «робокопа», управляемого дрона, который патрулирует городские улицы и обеспечивает режим изоляции граждан. Карантин в этой стране был введён ещё в прошлом месяце. Подозреваемым в нарушении правил, робот громогласно молвит о необходимости соблюдать нормы безопасности. Нередко он требует подтвердить паспортные данные для идентификации. В случае выявления нарушителя посылается немедленный сигнал в полицейский участок, и на место срочно выезжают оперативники. Технологический процесс отлично показал свои возможности, и скорее всего в будущем такие дроны будут присутствовать во многих странах мира. 
 

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