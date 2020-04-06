Пессимистические прогнозы. Ситуация с коронавирусом в Польше

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6 апреля 2020, 00:12 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Пандемия продолжается и не хочет прекращаться. Никто уже не знает, что же за вирус такой решил против нас ополчиться.

Одни говорят, что это оружие неизвестных организаций, другие утверждают про природную катастрофу, третьи ссылаются на религию. В любом случае пока это загадка для нас всех. В Польше по последним данным почти 3200 заражённых (точное количество – 3149). Умерло уже 59 человек. У многих поляков на эту тему весьма пессимистичные прогнозы. Все жутко боятся повторения итальянского сценария. Ведь от этого сценария вообще никто не застрахован. Ни одна страна не может дать точной гарантии, что там не начнётся массовое вымирание людей. Конечно, паниковать не нужно, но необходимо признать, что ситуация с коронавирусом крайне непредсказуема.