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Пессимистические прогнозы. Ситуация с коронавирусом в Польше

, 00:12 [ «Аргументы Недели», , Журналист ]

Пессимистические прогнозы. Ситуация с коронавирусом в Польше
фото: соцсети
Пандемия продолжается и не хочет прекращаться. Никто уже не знает, что же за вирус такой решил против нас ополчиться.
 
Одни говорят, что это оружие неизвестных организаций, другие утверждают про природную катастрофу, третьи ссылаются на религию. В любом случае пока это загадка для нас всех. В Польше по последним данным почти 3200 заражённых (точное количество – 3149). Умерло уже 59 человек. У многих поляков на эту тему весьма пессимистичные прогнозы. Все жутко боятся повторения итальянского сценария. Ведь от этого сценария вообще никто не застрахован. Ни одна страна не может дать точной гарантии, что там не начнётся массовое вымирание людей. Конечно, паниковать не нужно, но необходимо признать, что ситуация с коронавирусом крайне непредсказуема.
 
 
По словам министра Минздрава Польши Вальдемара Краски, коронавирусный пик ещё впереди. Он утверждает, что заражение будет распространяться всё быстрее и быстрее, и не исключает возможность десятков смертей в будущем. В стране уже давно карантин, однако строгой изоляции там нет. В квартирах никого не запирают, даже стариков, для которых Covid-19 смертелен. Пожилые люди могут посещать магазины только с 10 часов до 12-ти дня.  На кассах запрещено собираться более, чем трём покупателям, и то между ними есть необходимое расстояние. Пока что ситуация ещё не слишком сложная. Польше явно далеко до Испании и Италии, и мы будем всеми силами надеяться, что худшего сценария там просто не случится.
 
 

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