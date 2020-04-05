Канадская ситуация с коронавирусом

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5 апреля 2020, 20:36 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Больше 14 тысяч заражённых и почти 260 смертей. Вот что можно сказать про ситуацию с Covid-19 в Канаде.

Больше всего заболевших сейчас находится в областях Квебек и Онтарио. Однако нельзя сказать, что ситуация там такая же катастрофическая, как в США. Людей на улицах мало, города практически опустели, но всё же смертность ещё довольно низкая, а само положение не доходит до апокалиптического уровня. Умирают в основном пожилые и люди с ослабленным иммунитетом, и нет такого кошмара с нехваткой мест в моргах. Всё из-за того, что канадские власти получше подготовились к приходу врага. Они сразу же призвали людей изолировать себя и дистанцироваться физически. Это было сделано для того, чтобы максимально снизить распространение болезни.

Большинство самих канадцев выступает за жесточайший карантин в прямом смысле этого слова. Люди почти не выходят на улицы без специальных приспособлений. Некоторые даже используют настоящие противогазы, не говоря уже о респираторах и масках. Все канадцы, как один, сплотились перед распространением инфекции. К тому же жители Канады карантин приняли все вместе и ни разу не воспротивились всевозможным запретам. «Надо, значит надо», - говорят местные по поводу усиления карантинных правил. Ещё повлиял и почти бесплатный доступ к разного рода медицине. Уровень здравоохранения в Канаде недаром считается одним из самых стабильных в мире. Будем надеяться, что эта страна преодолеет кризис уже в ближайшие недели.