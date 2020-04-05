Король Испании Филипп VI отказал в жалованье своему отцу

Аргументы Недели → В мире 13+

5 апреля 2020, 20:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: newsru.com

Король Испании Филипп VI, фото: Fabio Sasso, globallookpress.com

Король Испании Филипп VI лишил своего отца и своего предшественника на престоле Хуана Карлоса I де Бурбона денежного довольствия в размере 194 тысяч 232 евро (217 тысяч долларов) в год. Эта история стала известна во второй половине марта, когда в Испании разбушевалась коронавирусная инфекция.

82-летний Хуан Карлос 39 лет занимал престол Испании. Его сын, 52-летний король Испании принял это решение после новости швейцарского издания Tribune de Genève о том, что прокуратура расследует происхождение 65 миллионов евро, которые монарх передал своей теперь уже бывшей любовнице Коринне Сайн-Витгенштейн-Сайн. Филипп VI хочет дистанцироваться от отца из-за его скандальной репутации.

Западные СМИ пишут, что часть денег, которые были переведены на счет в швейцарском банке в 2012 году представителями окружения саудовского короля "в качестве подарка" после его посредничества при заключении сделки с испанскими компаниями для строительства высокоскоростной железной дороги между Меккой и Мединой. Британская газета Telegraph пишет, что Филипп фигурирует в качестве бенефициара оффшорного фонда Lucum, где, по сведениям издания, находятся 65 миллионов евро "саудовских денег".

Представитель короля заявил, что Филипп VI не знал о том, что является бенефициаром фонда до 5 марта 2019 года. Узнав об этом, он год назад нотариально заявил, что отказывается быть бенефициаром, если информация соответствует действительности.