Южно-Африканский кризис 2020-го: о коронавирусной ситуации на территории ЮАР

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5 апреля 2020, 16:45 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Коронавирус дошел до ЮАР, фото: соцсети

Коронавирусная пандемия проникла не только в Европу, но и в африканские страны.

Уже не раз говорилось о том, что Африка совсем не готова к вирусному вторжению. Ведь там и так полным-полно заболеваний. Одна только чикунгунья уносит множество тысяч жизней, не говоря уже про Эболу или малярию. Covid-19 может стать для Африки настоящим кошмаром. Вот почему правительства материка усилили контроль за заболевшими. В случае катастрофы, Африке может понадобиться помощь из соседних государств, но как это будет возможно организовать, если сама Европа и США сейчас под ударом? В итоге, получается весьма непростая ситуация. Особенно сложно сейчас в ЮАР, где буквально недавно ввели карантин на всю страну.

На территории ЮАР сейчас 1585 заражённых, и это ещё только подтверждённые факты. О неподтверждённых можно только гадать. 9 человек уже скончались, в основном это глубоко пожилые люди. С сегодняшнего дня власти Кейптауна начали массовый скрининг населения, или по-другому глобальное тестирование на выявление опасного заболевания. В кампании участвуют не меньше 10 тысяч медработников, многие из которых получали опыт в других странах. Власти намерены действовать в стиле Южной Кореи, но при этом не опускаться до китайских «драконовских» методов и тотальных «блокировок». Паника несомненно присутствует у местного населения. Ведь в том же Кейптауне полным-полно трущоб, в которых проживают бедняки. Эти люди сильно опасаются за свою жизнь, ведь у многих из них нет денег даже на трёхразовое питание в день, не говоря уже о чём-то большем. А если выехать подальше из столицы ЮАР, то можно наткнуться на селения местных племён, которые уж точно не готовы ни к каким новым вирусам.