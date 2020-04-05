Белоруссия прерывает ж/д сообщение с Россией

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5 апреля 2020, 13:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: пресс-служба БЖД

фото: pixabay.com

Республика Беларусь отменяет курирование поездов в Москву и Санкт-Петербург. Об этом сообщили в пресс-службе Белоруской железной дороги в воскресенье, 5 апреля.

«Временно отменяется курсирование следующих поездов: №2/1 Минск - Москва отправлением из Минска с 5 апреля 2020 года, из Москвы с 6 апреля 2020 года; №52/51 Брест/Минск - Санкт-Петербург отправлением из Бреста с 5 апреля 2020 года, из Санкт-Петербурга с 6 апреля 2020 года», - говорится в сообщении организации.

Кроме того, представители БЖД сообщили, что проездные документы можно вернуть в билетных кассах без взимания дополнительных плат и сборов.

Такое решение принято в связи с уведомлением ОАО «РЖД» на основании решения Роспотребнадзора о том, что с 5 апреля 2020 года временно закрываются границы с Россией.