Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Главный хирург США показал, как за минуту самостоятельно сделать маску из подручных материалов

, 09:14 [ «Аргументы Недели» ]

Главный хирург США показал, как за минуту самостоятельно сделать маску из подручных материалов
медицинская маска, pixabay.com
Генеральный хирург Соединенных Штатов Америки Джером Адамс рассказал, как в домашних условиях из подручных материалов сделать маску, чтобы защитить себя от возможного заражения коронавирусом нового типа.
 
Адамс отметил, что сделать себе маску может каждый из старого шарфа или футболки. На видео, которое опубликовал Центр по контролю и профилактике заболеваний США на страничке в социальной сети Facebook, врач продемонстрировал, как правильно сложить ткань и закрепить ее двумя резинками для волос с обеих сторон, чтобы получилась тканевая маска.
 
Процесс создания маски заняли у Джерома Адамса буквально минуту. Отметим, однако, что тканевую маску следует часто менять и стирать, поэтому потребуются несколько штук.
ЕТ
Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью