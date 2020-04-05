Новая «Испанка». Португальская ситуация с коронавирусом

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5 апреля 2020, 00:21 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

В Португалии с коронавирусной инфекцией не всё так гладко. На данный момент зафиксировано уже 10 с половиной тысяч заражённых. С каждым днём выявляются всё новые и новые случаи инфекции.

А ведь ещё буквально пару месяцев назад в Португалии все только и обсуждали Китай. Сейчас местные жители больше всего боятся повторения испанского сценария. Все ещё никак не могут забыть катастрофу, случившуюся в начале ХХ века.

Испанский грипп, вспыхнувший в 1918 году из-за тяжёлых условий Первой Мировой (а по некоторым данным был занесён китайскими рабочими) унёс до 100 миллионов человеческих жизней.



Португальцы сочувствуют своим испанским братьям и товарищам. Но ещё больше они сочувствуют собственным соотечественникам, оказавшимся в тяжёлой ситуации. На территории страны уже скончалось 266 человек, в основном – это пожилые или люди с ослабленным иммунитетом. Чрезвычайное положение будет продлено до 17 апреля. Сложно что-то сейчас сказать о будущем Португалии. О «новой испанке» уже говорят буквально на каждой улице. Очень сильна паника и негативные настроения людей. Ведь по худшим прогнозам коронавирус действительно может повторить события 18-го года. Но будем надеяться, что худшие прогнозы никогда не сбудутся, и уже в ближайшее время эта загадочная инфекция будет полностью остановлена.