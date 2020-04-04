Хевсуры не сдаются: о коронавирусной ситуации на территории Грузинской республики

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4 апреля 2020, 23:53 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Неизвестная инфекция, вызванная вирусом Covid-19, коснулась уже практически всех стран мира.

Грузия – не исключение. На территории этой древней страны так же выявлены заболевшие. Но только общая ситуация с болезнями там ещё достаточно лёгкая. Есть такой шанс, что эта страна может вообще избежать каких-либо ухудшений в плане распространения вируса. Ведь недаром Грузия считается одной из самых чистых стран Европы и Азии в плане воздуха, а местные жители блещут отменным здоровьем. Вот что значит настоящая горская сила! Также всё в порядке и с уровнем здравоохранения, который здесь довольно высок. Речь о какой-то антисанитарии не ведётся даже в глухих деревнях, не говоря уже про крупные города.



Сейчас на территории Грузии почти 160 заражённых. У многих болезнь протекает пока что в лёгкой форме. Некоторые инфицированные совсем не чувствуют серьёзного недуга, и ощущают себя вполне стабильно. Скончалась только одна пожилая женщина, и не столько от коронавируса, сколько от ряда сопутствующих болезней. Под наблюдением находится до 140 человек. Паника конечно же присутствует и среди грузинского населения, но она не так сильно выражена, как скажем, в Украине или Греции. В Грузии многие уверены, что переживут любые инфекции, либо же вовсе ничем не заболеют. Оптимизм – залог успеха… И полной победы. В любом случае, время покажет.