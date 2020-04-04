Корона Урарту: коронавирусная ситуация в Армении

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4 апреля 2020, 23:32 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Загадочный Covid-19 пришёл и в Армению, страну потомков цивилизации Урарту. Вирус уже убил больше 60 тысяч человек и заразил целый миллион.

Инфекция по-прежнему продолжает своё шествие по всем державам мира. Никто до сих пор не знает, кто же именно ответственен за распространение вируса – природа или неизвестные заговорщики. В Армении на данный момент находится 770 заражённых. Семь человек уже скончались. Все случаи заболевания, как правило, завозные. С 16 марта было объявлено по всей стране чрезвычайное положение. Официально карантин спадает уже через 10 дней, но стоит ли на это рассчитывать? Ведь вирус в последнее время стал вести себя крайне непредсказуемым образом. Десять больниц страны уже адаптировали только для приёма больных с коронавирусом. Страна готовится к любому сценарию.

Работы у врачей предельно много. Проводятся тесты и анализы, а также и беседы с больными, находящимися в панике от инфекции. Паника в Армении куда более худшая угроза, чем сам коронавирус. Страх и ужас стремительно распространяется по местному населению. Жители этой страны шокированы количеством умерших людей в разных государствах мира. Очень многие армяне затворяются в своих домах, без устали молятся Богу и стараются как можно реже выходить на улицу. Но всё же ситуация в Армении совсем не критическая. По сравнению с Италией или США, здесь царит настоящий рай. Существует огромный шанс на то, что в Армении уже в ближайшем будущем коронавирусная ситуация просто сойдёт на нет. Будем внимательно следить за развитием событий, связанных с пандемией.